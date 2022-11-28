Международная федерация футбола открыла производство против сборной Германии за действия перед поединком с Испанией (1:1) во 2 туре ЧМ-2022.

Перед матчем с "Фурией Рохой" состоялась пресс-конференция, на которую пришел только Ганс-Дитер Флик. Согласно регламенту, на ней обязательно должен присутствовать еще и игрок.

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Именно из-за отсутствия футболиста Дисциплинарный комитет ФИФА открыл производство о возможном нарушении статьи 44 регламента чемпионата мира и подпунктов 2.7.2 и 8.5.3, связанных со СМИ и маркетингом, сообщает Mundo Deportivo . В результате Германия может получить санкции.

Бундестим после двух туров имеет в активе 1 зачетный балл, так что в поединке против Коста-Рики будет бороться за путевку в плей-офф. Матч состоится 1 декабря.