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Кирилл Ковалец: Считаю, что пенальти в матче с Шахтером не было

10:40 23 Читати українською
Кирилл Ковалец: Считаю, что пенальти в матче с Шахтером не было
Кирилл Ковалец / ФК Александрия

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец прокомментировал поражение Шахтеру (0:1) и момент с пенальти, с которого был забит единственный гол.

 
Жуниор Мораес 12’

"Мое мнение – пенальти не было. Понятно, что я говорю как игрок Александрии, но перед тем, как Цуриков столкнулся с Веллингтоном Немом и они упали, Цуриков сыграл в мяч. Считаю, что пенальти не было", – сказал Ковалец в эфире телеканала Футбол 1.

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Напомним, что Шахтер на выезде минимально победил Александрию (0:1). Единственный гол с пенальти на счету Жуниора Мораеса.

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