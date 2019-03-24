Кін став наймолодшим автором гола у збірній Італії за більш ніж 60 років

Нападник збірної Італії Мойзе Кін відзначився голом у ворота збірної Фінляндії і став наймолодшим автором забитого м'яча "Скуадри адзурри" за 61 рік.

Збірна Італії вдома перемогла Фінляндію в матчі 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 (2:0). Автором другого гола є 19-річний нападник Ювентуса Мойзе Кін.

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Таким чином, гравець став наймолодшим автором забитого м'яча в складі національної команди Італії з 1958 року. На момент гола Кіну було 19 років та 23 дні. Це досягнення перед ним підкорилось Бруно Ніколе.

У наступному турі Італія вдома прийматиме аутсайдера групи Ліхтенштейн.