Евро-2020: Испания добыла непростую домашнюю победу над Норвегией

В рамках первого тура отбора к Евро-2020 сборная Испании благодаря голам Родриго Морено и Серхио Рамоса переиграла Норвегию (2:1).

Испанцы начали поединок в высоком темпе, с первых секунд оставив Норвегию без мяча. В своих атаках хозяева не гнушались подачами в штрафную, которые неожиданно часто приводили к опасности: так, уже на 5-й минуте Мората замкнул навес с правого фланга ударом по центру – Руне Ярстейн парировал. Серия передач от фулбэков привела к нескольким стандартам, а на 16-й минуте всё завершилось взятием ворот: Жорди Альба включился и прострелил с левого края на линию вратарской, а свободный Родриго спокойно расстрелял голкипера – 1:0.

Хозяева после гола не сбавили давление, зажав соперника на его половине поля и организовуя момент за моментом. Особенно выделялись Родриго и Мората: так, первый на 20-й минуте скрытым ударом внешней стороной стопы заставил Ярстейна исполнять суперсэйв, а второй на 21-й замкнул подачу с углового точно в руки вратарю. Кроме того, Альваро на 33-34 минутах пробивал головой под дальнюю штангу, но сначала Норвегию спас голкипер, а затем и сам форвард не попал.

Скандинавы не желали оставаться мальчиками для битья. Им мало что удавалось, но на 31-й минуте "викинги" едва не отыгрались: так, Хенриксен открылся в свободной зоне на правом фланге, вошёл на край штрафной и прострелил вдоль ворот на Эльюнусси – впрочем, вместо удара по воротам мяч отскочил от него в сторону. Испанцев это заставило увеличить обороты: так, на 37-й Родриго после двух поперечных передач пяткой в ​​штрафной пробил мимо правой штанги с рикошетом, а на 38-й Иньиго Мартинес выстрелил ней после розыгрыша углового – круглый прошел рядом с воротами! Наконец, на 40-й Альба забил второй гол, но его отменили из-за офсайда.

Начало второго тайма от старта первого особо не отличалось. Испания захватила инициативу и провела несколько подач, но на этот раз норвежские защитники играли более надёжно. Гости даже выскочили в несколько перспективных контратак, самую интересную из которых на 52-й минуте левым флангом разогнал Кинг – впрочем, его финальный прострел выбили центрбеки хозяев. На 59-й же Серхио Рамос мог удвоить преимущество "Фурии Рохи", замкнув навес одноклубника Себальоса на дальнюю штангу, но мяч после его удара с правой пролетел над перекладиной.

Ларс Лагербек сложа руки не сидел, сняв Эдегора и выпустив нападающего нидерландского АЗ Бьорна Йонсона – и это сработало! На 63-й минуте гостям удалась неплохая атака, в которой испанцам пришлось выбить мяч на угловой; Йонсен после подачи с первого корнера пробил с рикошетом над воротами, а со следующего заработал пенальти – это Иньиго Мартинес придержал его в собственной штрафной. Джожуа Кинг подошел к "точке" и уверенно сравнял счёт, сделав заявку на сенсацию.

Испанцы завелись и пошли вперёд. Особенно активным был Мората, который уже на 67-й минуте упустил шикарную возможность отличиться, неточно замкнув подачу Себальоса ударом головой с линии вратарской. Через две минуты он полностью оправдался за расточительность: Альваро зацепился за обрезку Нордтвейта в направлении своего голкипера, вошёл на левый край штрафной и получил по ногам от Ярстейна – арбитр сразу же указал на "11 метров". Серхио Рамос с пенальти не стал что-то придумывать, снова забив паненкой.

После этого подопечные Луиса Энрике уже не позволяли норвезцям тревожить собственные ворота. "Красные" забрали мяч, проводили позиционные атаки в размеренном темпе и эффективно прессинговали, не давая сопернику быстро продвигаться вперёд. В таком ключе поединок и подошёл к финальному свистку, хотя на последних минутах гостям удалось создать несколько опасных моментов. В конце концов, матч завершился очень непростой победой сборной Испании, которая вместе со шведами возглавила группу F.