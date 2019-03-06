Киевское дерби будет обслуживать Арановський, Шахтер и Карпаты рассудит Шурман: судейские назначения 21-го тура УПЛ

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 21-го тура Премьер-лиги.

Киевское дерби между Динамо и Арсенал-Киев будет обслуживать Евгений Арановский, а домащний матч Шахтера против Карпат – Денис Шурман, информирует официальный сайт комитета арбитров ФФУ.

Стал известен календарь матчей второго этапа УПЛ– Динамо сыграет с Шахтером через месяц

Судейские назначения 21-го тура УПЛ 2018/19:

Мариуполь – Черноморец (9 марта, 14:00) – Юрий Можаровский;

Ворскла – Десна (9 марта, 17:00) – Виталий Романов;

Львов – Заря (9 марта, 19:30) – Ярослав Козык;

Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ

Шахтер – Карпаты (10 марта, 17:00) – Денис Шурман;

Динамо – Арсенал-Киев (10 марта, 17:00) – Евгений Арановский;

Александрия – Олимпик (10 марта, 19:30) – Сергей Бойко.