Київське дербі обслуговуватиме Арановський, Шахтар та Карпати розсудить Шурман: суддівські призначення 21-го туру УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 21-го туру Прем'єр-ліги.
Київське дербі між Динамо та Арсенал-Київ обслуговуватиме Євген Арановський, а домащній матч Шахтаря проти Карпат – Денис Шурман, інформує офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.
Став відомий календар матчів другого етапу УПЛ – Динамо зіграє з Шахтарем через місяць
Суддівські призначення 21-го туру УПЛ 2018/19:
Маріуполь – Чорноморец (9 березня, 14:00) – Юрій Можаровський;
Ворскла – Десна (9 березня, 17:00) – Віталій Романов;
Львів – Зоря (9 березня, 19:30) – Ярослав Козик;
Вернидуб – найкращий тренер 20 туру УПЛ
Шахтар – Карпати (10 березня, 17:00) – Денис Шурман;
Динамо – Арсенал-Київ (10 березня, 17:00) – Євген Арановський;
Олександрія – Олімпік (10 березня, 19:30) – Сергій Бойко.