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Київське дербі обслуговуватиме Арановський, Шахтар та Карпати розсудить Шурман: суддівські призначення 21-го туру УПЛ

11:30 98 Читать на русском
Київське дербі обслуговуватиме Арановський, Шахтар та Карпати розсудить Шурман: суддівські призначення 21-го туру УПЛ
Євген Арановський / Соцмережі

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 21-го туру Прем'єр-ліги.

 

Київське дербі між Динамо та Арсенал-Київ обслуговуватиме Євген Арановський, а домащній матч Шахтаря проти Карпат – Денис Шурман, інформує офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

Став відомий календар матчів другого етапу УПЛ – Динамо зіграє з Шахтарем через місяць

Суддівські призначення 21-го туру УПЛ 2018/19:

Маріуполь – Чорноморец (9 березня, 14:00) – Юрій Можаровський;

Ворскла – Десна (9 березня, 17:00) – Віталій Романов;

Львів – Зоря (9 березня, 19:30) – Ярослав Козик;

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Шахтар – Карпати (10 березня, 17:00) – Денис Шурман;

Динамо – Арсенал-Київ (10 березня, 17:00) – Євген Арановський;

Олександрія – Олімпік (10 березня, 19:30) – Сергій Бойко.

Теги
Динамо - Арсенал-Київ Арбітри Євген Арановський Комітет арбітрів ФФУ Денис Шурман Денис Шурман
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