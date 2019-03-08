"Кичиться количеством своих воспитанников в составе – глупо", – Заховайло раскритиковал Динамо после поражения от Челси

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями после матча Динамо в 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Хорошо быть умным и всезнающим после матча. Этот матч для всех специалистов уточнил позицию, где находится Динамо.

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Мой субъективный взгляд... Проблема не в том, что плохо вошли в игру, – плохо то, что не смогли перестроиться по ходу матча. С первых минут был понятен замысел Сарри с прессингом. Но динамовцы настойчиво выходили из обороны через короткий пас. Чем позволили сыграть Челси на его наилучшем качестве.

Неплохо было бы включить мозги паре центральных защитников и играть в длину по вертикали практически с первого касания. Задача была простой – отрезать первую четверку прессинга, и необязательно нужно было выбивать мяч на Русина.

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Каждый пас поперек нес опасность для ворот киевлян. Где был Сидорчук? Ответ ясен – в ж*пе... Пусть простит меня Сергей, но для меня истина дороже. Хороший парень – это не профессия. Полностью провалил игру. Из-за отсутствия конструктива от наших опорных полузащитников провалились и наши вингеры.

Отдельно хочу отметить Шапоренко – парень для больших задач. Критика всегда неприятна, а в этом случае она уместна. Большой футбол не спрашивает паспортов, и кичиться количеством своих воспитанников в составе глупо. Извините за эмоции, сказал что думаю", – написал Заховайло на своей странице в Фейсбук.