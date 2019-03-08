"Хизуватися кількістю своїх вихованців у складі – нерозумно", – Заховайло розкритикував Динамо після поразки від Челсі

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями після матчу Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Добре бути розумним і всезнаючим після матчу. Цей матч для всіх фахівців уточнив позицію, де зараз перебуває Динамо.

"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від Челсі

Мій суб'єктивний погляд... Проблема не в тому, що погано увійшли в гру, – погано те, що не змогли перебудуватися впродовж матчу. З перших хвилин був зрозумілий задум Саррі з пресингом. Але динамівці наполегливо виходили з оборони через короткий пас. Чим дозволили зіграти Челсі на його найкращій якості.

Непогано було б включити мізки парі центральних захисників і грати в довжину по вертикалі практично з першого дотику. Завдання було простим – відрізати першу четвірку пресингу, і необов'язково потрібно було вибивати м'яч на Русина.

Челсі – Динамо: Вілліан 10 років потому, кінець 27-матчевої суперсерії киян, або Як пропускали – шокуючий фотофакт

Кожен пас поперек ніс небезпеку для воріт киян. Де був Сидорчук? Відповідь зрозуміла – в ж*пі... Нехай вибачить мене Сергій, але для мене істина дорожча. Гарний хлопець – це не професія. Повністю провалив гру. Через відсутність конструктиву від наших опорних півзахисників провалилися і наші вінгери.

Окремо хочу відзначити Шапоренка – хлопець для великих завдань. Критика завжди неприємна, а в цьому випадку вона доречна. Великий футбол не питає паспортів, і хизуватися кількістю своїх вихованців у складі нерозумно. Вибачте за емоції, сказав що думаю", – написав Заховайло на своїй сторінці у Фейсбук.