Кичак рассказал о разрыве контракта с МТК – уникальный случай

Голкипер Олимпика Артем Кичак объяснил, почему покинул венгерский МТК летом 2019 года.

"МТК вылетел из высшего дивизиона, а в первой лиге Венгрии легионерам нельзя играть. Мне пришлось разорвать контракт. В нем было прописано, что в случае вылета, контракт разрывается автоматически", – отметил Кичак в комментарии Футбол NEWS.

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Добавим, что Кичак сыграл 25 матчей в составе МТК в сезоне 2018/19, в которых пропустил 40 мячей и 6 раз сыграл на ноль.

Напомним, что экс-голкипер Динамо присоединился к Олимпику на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 1,5 года, а голкипер будет выступать под 30-м номером.

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