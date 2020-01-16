Кичак розповів про розрив контракту з МТК – унікальний випадок

Голкіпер Олімпіка Артем Кичак пояснив, чому покинув угорський МТК влітку 2019 року.

"МТК вилетів з вищого дивізіону, а в першій лізі Угорщини легіонерам не можна грати. Мені довелося розірвати контракт. У ньому було прописано, що в разі вильоту, контракт розривається автоматично", – зазначив Кичак у коментарі Футбол NEWS.

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Додамо, що Кичак зіграв 25 матчів у складі МТК в сезоні 2018/19, в яких пропустив 40 м'ячів та 6 разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, що екс-голкіпер Динамо приєднався до Олімпіка на правах вільного агента. Контракт розрахований на 1,5 роки, а голкіпер виступатиме під 30-м номером.

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