Кичак рассказал, почему отклонил предложение от иностранного клуба и перешел в Олимпик

Голкипер Олимпика Артем Кичак признался, что перед переходом в донецкую команду имел предложение из чемпионата Венгрии.

"Мне позвонил спортивный директор клуба Максим Коваленко, спросил, как у меня дела, готов ли я вернуться в Олимпик. Клуб был заинтересован в моих услугах, поэтому я дал согласие.

Дегтярев вернулся в Олимпик – он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне

У меня был один вариант за рубежом. Хотя летом была конкретика от нескольких клубов, но в итоге я так и не подписал контракт. Был интерес в Венгрии, но меня не устроило это предложение.

Висенте Гомес сказал, что всегда открыт к разговору, готовый в любой момент услышать футболиста. Европейский подход. Поиграв в Венгрии, увидел эту разницу между нашими наставниками и европейскими. Мне по душе такой стиль работы тренера. Собственно, одной из главных причин, почему я выбрал Олимпик, является желание поработать с Висенте", – цитирует Кичака zbirna.com.

Напомним, что Кичак присоединился к Олимпику на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 1,5 года, а голкипер будет выступать под 30-м номером. Добавим, что Кичак уже выступал за Олимпик в сезоне 2017/18, а последним его клубом был венгерский МТК.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?