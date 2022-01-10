Полузащитник Юве Федерико Кьеза получил травму в поединке 21-го тура Серии А против Ромы (4:3) и был вынужден покинуть поле уже на 32-й минуте.

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Врачи подозревают у 24-летнего итальянца разрыв крестообразной связки колена, сообщает DAZN. После матча полузащитник не мог самостоятельно передвигаться. Если самые плохие прогнозы подтвердятся, то Федерико уже не сыграет в нынешнем сезоне. Это неприятные новости и для сборной Италии, которая в марте сыграет плей-офф за выход на ЧМ-2022.

В текущем розыгрыше итальянского первенства Кьеза провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и отдал столько же ассистов.

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