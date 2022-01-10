Ювентус може залишитись без свого ключового гравця.

Півзахисник Юве Федеріко К'єза отримав травму у поєдинку 21-го туру Серії А проти Роми (4:3) та був змушений покинути поле вже на 32-й хвилині.

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Лікарі підозрюють у 24-річного італійця розрив хрестоподібної зв'язки коліна, повідомляє DAZN. Після матчу півзахисник не міг самостійно пересуватись. Якщо найгірші прогнози підтвердяться, то Федеріко вже не зіграє у нинішньому сезоні. Це неприємні новини і для збірної Італії, яка в березні зіграє плей-офф за вихід на ЧС-2022.

У поточному розіграші італійської першості К'єза провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та віддав стільки ж асистів.

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