Милан предложил лидеру своего полузащиты новый контракт с зарплатой 6,5 млн евро, однако Кессье отклонил предложение, сообщает Football-Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Ивуариец же планирует получать 8 млн евро и еще 2 млн бонусами. Такую зарплату готов выплачивать ПСЖ. На Кессье также охотятся Ливерпуль и Тоттенхэм. Контракт Франка с Миланом заканчивается летом 2022 года.

К слову, Кессье провел за Милан 50 матчей во всех соревнованиях в прошлом сезоне, записав в свой актив 14 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает хавбека в 55 млн евро.

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