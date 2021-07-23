Ивуариец еще не договорился с Миланом о продлении контракта, который заканчивается следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Кессье желает существенно увеличить свою зарплату – с 2,2 млн евро до 6 млн в год. Милан же готов платить чуть больше 4 млн евро. По информации издания, интерес к Франкк проявляет Ливерпуль, который потерял Вейналдума в текущее трансферное окно, а также другие неназванные клубы.

К слову, Кессье провел за Милан 50 матчей во всех соревнованиях, записав в свой актив 14 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает хавбека в 55 млн евро.

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