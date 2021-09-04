Мілан запропонував лідеру свого півзахисту новий контракт із зарплатою 6,5 млн євро, проте Кессьє відхилив пропозицію, повідомляє Football-Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Івуарієць же планує отримувати 8 млн євро та ще 2 млн бонусами. Таку зарплату готовий виплачувати ПСЖ. На Кессьє також полюють Ліверпуль та Тоттенхем. Контракт Франка з Міланом добігає кінця влітку 2022 року.

До слова, Кессьє провів за Мілан 50 матчів в усіх змаганнях у минулому сезоні, записавши до свого активу 14 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює хавбека у 55 млн євро.

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