Кепа: Рад, что Челси поверил в меня

Лига Европы — 08:30 206
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Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги Европы
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Кепа прибыл в Лондон и подписал долгосрочный контракт с ЧелсиАнглия — 00:24 282
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Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пивоАнглия — 8 авг 361
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Бордо: клуб Зідана і неймовірних чемпіонів світу – все про суперника Маріуполя у Лізі ЄвропиЛига Европы — 8 авг 328
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Топ-10 самых дорогих голкиперов в истории: Кепа сенсационно вышел в лидерыМир — 8 авг 1322
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