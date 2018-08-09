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Кепа: Рад, что Челси поверил в меня

08:42 57 Читати українською
Кепа: Рад, что Челси поверил в меня
Кепа Арризабалага / Фото ФК Челси

Новоиспеченный голкипер Челси Кепа Арризабалага прокомментировал переход в лондонский клуб из испанского Атлетика.

"Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни.

Кепа прибыл в Лондон и подписал долгосрочный контракт с Челси

В Челси многое нравится – титулы, которые выиграл клуб, другие игроки, город, возможность играть в АПЛ. Это совокупность факторов, и я очень рад, что Челси поверил в меня и взял в команду", – цитирует Кэпу официальный сайт клуба.

Отметим, что Кэпа стал самым дорогим голкипером и самым дорогим испанцем в истории футбола, Челси заплатил Атлетику Бильбао за него 80 млн евро.

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