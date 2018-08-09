Кепа прибыл в Лондон и подписал долгосрочный контракт с Челси

Лондонский Челси официально подписал 7-летнее соглашение с 23-летним голкипером Кепой Арризабалагой.

Голкипер Кепа прибыл в расположение Челси, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с 23-летним испанцем заключен аж на 7 лет.

"Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни.

Очень рад присоединиться к Челси, который поверил в меня. Надеюсь выиграть с новым клубом все возможные титулы", – прокомментировал свой переход сам голкипер.

Отметим, что Кепа стал самым дорогим голкипером и самым дорогим испанцем в истории футбола, Челси заплатил Атлетику Бильбао за него 80 млн евро.

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