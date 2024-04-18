Кепа Аррісабалага розповів Андрію Луніну, як пропустив від Бернарду Сілви з пенальті у фіналі Кубка англійської ліги 2019 року.

Андрій Лунін став головним героєм серії пенальті у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом. Воротар "бланкос" відбив удари Бернарду Сілви і Матео Ковачіча, зробивши вирішальний внесок у вихід своєї команди до півфіналу турніру.

Конкурент Луніна може перебратись до фіналіста Ліги чемпіонів

Однак відбити удар Бернарду українцю допоміг його конкурент за місце в основному складі Кепа Аррісабалага. Іспанець пригадав, як саме Бернарду забив йому в серії пенальті фінального матчу Кубка англійської ліги між Манчестер Сіті та Челсі 2019 року. Тоді португалець пробив просто по центру воріт, а Кепа завалився в кут. Тим самим Аррісабалага порадив Луніну не вгадувати кут, а залишитися по центру і спробувати зреагувати на удар. Цю версію висунули вболівальники в Інтернеті, інформує ВВС.

Нагадаємо, що в січні Лунін виграв у Кепи місце в стартовому складі. Ймовірно, Аррісабалага влітку покине Реал.