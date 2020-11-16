"Волки" активно следят за выступлениями 26-летнего поляка, утверждает Tuttomercatoweb.

Луческу отреагировал на слухи об уходе из Динамо

Кендзёра остался в списке интересов римлян с прошлого трансферного окна. Летом защитник якобы был близок к переходу в Рому и отклонил ряд других предложений, но остался в Киеве. Воспитанник Леха имеет действующий до лета 2024-го контракт с Динамо.

В нынешнем сезоне Томаш Кендзёра провел 16 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В составе Ромы уже выступает экс-звезда УПЛ – бывший атакующий хавбек Металлурга Д и Шахтера Генрих Мхитарян.

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