Кендзёра остался в шорт-листе Ромы, – TMW
17:42 - Читати українською
Итальянская Рома сохраняет интерес к защитнику киевского Динамо Томашу Кендзёре.
"Волки" активно следят за выступлениями 26-летнего поляка, утверждает Tuttomercatoweb.
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Кендзёра остался в списке интересов римлян с прошлого трансферного окна. Летом защитник якобы был близок к переходу в Рому и отклонил ряд других предложений, но остался в Киеве. Воспитанник Леха имеет действующий до лета 2024-го контракт с Динамо.
В нынешнем сезоне Томаш Кендзёра провел 16 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В составе Ромы уже выступает экс-звезда УПЛ – бывший атакующий хавбек Металлурга Д и Шахтера Генрих Мхитарян.
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