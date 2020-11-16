"Вовки" активно слідкують за виступами 26-річного поляка, стверджує Tuttomercatoweb.

Луческу відреагував на чутки про відхід з Динамо

Кендзьора залишився у списку інтересів римлян із минулого трансферного вікна. Влітку оборонець нібито був близький до переходу в Рому та відхилив низку інших пропозицій, але залишився у Києві. Вихованець Леха має чинний до літа 2024-го контракт із Динамо.

У нинішньому сезоні Томаш Кендзьора провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. У складі Роми вже виступає екс-зірка УПЛ – колишній атакувальний хавбек Металурга Д і Шахтаря Генріх Мхітарян.

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