Михайличенко отдал бы свое сердце Динамо, но его называют тренером старой школы, – Кендзёра

Защитник Динамо Томаш Кендзёра признался, что под руководством Алексея Михайличенко игроки выполняют больше беговой работы, чем при предыдущем тренере.

"Я нахожусь внутри этой команды, поэтому я бы не хотел ничего выносить наружу. У меня есть свои мысли, но я играю и исполняю указания тренера. Мне бы не хотелось оценивать, почему мы не достигаем хороших результатов.

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У каждого тренера есть свои идеи. Все работают по-разному. У меня было несколько тренеров в жизни, я буду приспосабливаться к каждому. Методы отличаются, но они хорошие. Есть матчи, в которых мы хорошо играем, а есть такие, в которых мы хотели бы сыграть иначе. Мы нестабильно выступаем, тупо теряем очки, которые для нас так важны.

Я читал отзывы о Михайличенко. Воспитанник клуба еще эпохи СССР, отдал бы свое сердце Динамо, но эксперты в Украине говорят, что он представитель старой школы. Я не знаю, что это и как выглядела старая школа, потому что я все еще относительно молодой. Могу сказать, что на подготовительных сборах мы больше бегали без мяча, чем с предыдущим тренером", – цитирует Кендзёру newonce.sport.

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