Кендзёра дебютным голом отпраздновал чемпионство Польши – защитник Динамо на мажорной ноте покидает родной клуб
Защитник киевлян Томаш Кендзёра сумел отличиться в последнем туре польского первенства. Смотрите видео гола представителя УПЛ на "Футбол 24".
Польша, Экстракляса, 34-й тур
Лех – Заглембе – 2:1
Голы: Кендзёра, 10, Червиньски, 38 – Ходина, 64 (пен.)
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В последнем туре чемпионата Польши Лех, уже обеспечивший себе золотые медали первенства, одолел Заглембе. Защитник Динамо Томаш Кендзера, несмотря на слухи о конфликте с главным тренером познаньцев Мацеем Скоржей, вышел со старта и провел на поле весь матч.
Именно ему удалось открыть счет уже на 10-й минуте: после подачи со штрафного он успел опередить соперников и добил мяч в сетку после сейва голкипера. Под конец тайма Лех забил второй раз, а после перерыва пропустил с пенальти и праздновал победу 2:1.
Напомним, Лех, арендовавший Кендзеру до 30 июня, не будет выкупать поляка – Томаш после матчей национальной сборной снова присоединится к Динамо.
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