Польша, Экстракляса, 34-й тур

Лех – Заглембе – 2:1

Голы: Кендзёра, 10, Червиньски, 38 – Ходина, 64 (пен.)

Кащук второй раз подряд спас Сабах от поражения в чемпионате Азербайджана – видео феерии украинца

В последнем туре чемпионата Польши Лех, уже обеспечивший себе золотые медали первенства, одолел Заглембе. Защитник Динамо Томаш Кендзера, несмотря на слухи о конфликте с главным тренером познаньцев Мацеем Скоржей, вышел со старта и провел на поле весь матч.

Именно ему удалось открыть счет уже на 10-й минуте: после подачи со штрафного он успел опередить соперников и добил мяч в сетку после сейва голкипера. Под конец тайма Лех забил второй раз, а после перерыва пропустил с пенальти и праздновал победу 2:1.

Напомним, Лех, арендовавший Кендзеру до 30 июня, не будет выкупать поляка – Томаш после матчей национальной сборной снова присоединится к Динамо.

Россия напала на Украину: матч сборной отменен, смерть воспитанника Карпат, революционный вариант проведения УПЛ (LIVE)