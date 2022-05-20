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Кендзера вместе с "железнодорожниками" стал чемпионом Польши, но за полгода аренды наиграл всего 5 матчей. У игрока якобы был конфликт с главным тренером Мацеем Скоржей, потому он получал мало времени на поле. Летом защитник вернется в Динамо, которое будет решать его дальнейшую судьбу – оставить себе или окончательно продать другому клубу.

Напомним, контракт Кендзеры с киевлянами рассчитан до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 5 млн евро.

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