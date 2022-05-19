Наставник сборной Польши Чеслав Михневич определился с игроками, которые сразятся за попадание в финальную заявку "Кадры" на матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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В расширенный список привычно вошел защитных Динамо Томаш Кендзера, который в настоящее время выступает в составе Леха. Следует заметить, что Чеслав Михневич вызвал на сбор 39 футболистов.

К слову, сборная Польши выступает в дивизионе А Лиги наций, и уже в начале июня проведет несколько матчей против топ-соперников. Поляки сыграют с Уэльсом (1 июня), Бельгией (8 и 15 июня) и Нидерландами (11 июня).

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