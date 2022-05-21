Азербайджан, Премьер-лига, 28-й тур

Габала – Сабах – 1:1

Голы: Мусаев, 68 – Кащук, 86

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В последнем туре азербайджанского первенства Сабах на выезде расписал боевую ничью с Габалой. Героем матча стал украинец Алексей Кащук, на последних минутах спасший гостей от поражения. Наш соотечественник получил мяч на линии штрафной, сместился с ним поближе к центру и обводным ударом поразил ближний угол между голкипером и стойкой. Этот гол стал вторым для Кащука в футболке Сабаха – в предыдущем туре он на шестой добавленной минуте спас свою команду от поражения Сумгаиту.

Напомним, Алексей, принадлежащий Шахтеру и первую часть сезона проведший в Мариуполе, в конце марта подписал с азербайджанцами кратковременный контракт (до 30 июня) и успел сыграть за Сабах 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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