Кащук второй раз подряд спас Сабах от поражения в чемпионате Азербайджана – видео феерии украинца
Украинский легионер Алексей Кащук громко хлопнул дверью перед уходом из азербайджанской команды. Смотрите видео красоты от нашего соотечественника на "Футбол 24".
Азербайджан, Премьер-лига, 28-й тур
Габала – Сабах – 1:1
Голы: Мусаев, 68 – Кащук, 86
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В последнем туре азербайджанского первенства Сабах на выезде расписал боевую ничью с Габалой. Героем матча стал украинец Алексей Кащук, на последних минутах спасший гостей от поражения. Наш соотечественник получил мяч на линии штрафной, сместился с ним поближе к центру и обводным ударом поразил ближний угол между голкипером и стойкой. Этот гол стал вторым для Кащука в футболке Сабаха – в предыдущем туре он на шестой добавленной минуте спас свою команду от поражения Сумгаиту.
Напомним, Алексей, принадлежащий Шахтеру и первую часть сезона проведший в Мариуполе, в конце марта подписал с азербайджанцами кратковременный контракт (до 30 июня) и успел сыграть за Сабах 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
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