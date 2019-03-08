Кендзёра: Будем биться за Киев и Украину

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра пообщался с журналистами после первого поединка с лондонским Челси (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Нужно стараться достичь хорошего результата в Киеве и не смотреть на счет первого матча. Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину.

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В группе мы также часто играли без мяча, но сегодня другой уровень соперника. Нас хорошо прессинговали и не давали ничего сделать в первом тайме. После перерыва играли получше. Действовали через передачи в центр поля. Но забить не удалось.

Было тяжело играть против Виллиана и Жиру. У них очень высокое мастерство. В чемпионате Украины таких футболистов нет. Мы вышли из группы Лиги Европы и прошли Олимпиакос, но против такой команды, как Челси тяжело играть. Все видели их уровень. Мы играли с Аяксом, а затем голландцы продемонстрировали свой уровень с Реалом. Мы Динамо. Стараемся, боремся, но с таким соперником нам непросто", – цитирует Кендзёру Динамомания.

Напомним, что киевляне разгромно уступили Челси. За "синих" забивали Педро, Виллиан и Хадсон-Одой.

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