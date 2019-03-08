Кендзьора: Будемо битися за Київ і Україну

Оборонець київського Динамо Томаш Кендзьора поспілкувався з журналістами після першого поєдинку з лондонським Челсі (0:3) в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Потрібно намагатися досягнути хорошого результату в Києві та не дивитися на рахунок першого матчу. Необхідно виходити на поле та битися за фанатів, за Київ, за Україну.

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У групі ми також часто грали без м'яча, але сьогодні інший рівень суперника. Нас добре пресингували та не давали нічого зробити в першому таймі. Після перерви грали трохи краще. Діяли через передачі в центр поля. Але забити не вдалося.

Було важко грати проти Вілліана та Жиру. У них дуже висока майстерність. У чемпіонаті України таких футболістів немає. Ми вийшли з групи Ліги Європи та пройшли Олімпіакос, але проти такої команди, як Челсі важко грати. Усі бачили їхній рівень. Ми грали з Аяксом, а потім голландці продемонстрували свій рівень з Реалом. Ми Динамо. Стараємося, боремося, але з таким суперником нам непросто", – цитує Кендзьору Динамомания.

Нагадаємо, що кияни розгромно поступилися Челсі. За "синіх" забивали Педро, Вілліан і Хадсон-Одой.

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