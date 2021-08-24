Кендзёру предложили Ростову, – российские СМИ
20:20 - Читати українською
Защитник Динамо Томаш Кендзёра получил вариант с продолжением карьеры в российском первенстве.
Кандидатуру поляка предложили Ростову, информирует Sport24. При этом не сообщается, кто именно посоветовал российскому клубу приобрести правого защитника Динамо.
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Отметим, что Ростов по итогам прошлого сезона занял 9 строчку в чемпионате России, не добыв путевку в еврокубки.
Кендзёра в прошлом сезоне сыграл за Динамо 40 матчей, записав в свой актив гол и 4 результативные передачи.
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