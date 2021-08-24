Кендзьору запропонували Ростову, – російські ЗМІ
20:19 - Читать на русском
Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав варіант із продовженням кар'єри у російській першості.
Кандидатуру поляка запропонували Ростову, інформує Sport24. При цьому не повідомляється, хто саме порадив російському клубу придбати правого оборонця Динамо.
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Зазначимо, що Ростов за підсумками минулого сезону посів 9 сходинку в чемпіонаті Росії, не здобувши путівку до єврокубків.
Кендзьора у минулому сезоні відіграв за Динамо 40 матчів, записавши до свого активу гол та 4 результативні передачі.
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