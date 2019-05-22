Кендзера получил вызов в сборную Польши

Защитник Динамо Томаш Кендзера был вызван в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020 против Северной Македонии и Израиля.

Польский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал заявку на матчи отборочного цикла Евро-2020 против Северной Македонии и Израиля.

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Защитник Динамо Томаш Кендзера попал в список игроков, которые помогут "кадре" в этих поединках.

Поляки сыграют против Северной Македонии 7 июня в Скопье, а через 3 дня на Национальном стадионе в Варшаве будут принимать Израиль.

Подопечные Ежи Бженчека удачно стартовали в отборе, одержав 2 победы в двух стартовых турах и являются главными фаворитами своей группы.

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