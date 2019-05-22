Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі

Захисник Динамо Томаш Кендзьора був викликаний до лав національної збірної Польщі на матчі відбору Євро-2020 проти Північної Македонії та Ізраїлю.

Польський футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Північної Македонії та Ізраїлю.

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Захисник Динамо Томаш Кендзьора потрапив у список гравців, які допоможуть "кадрі" у цих поєдинках.

Поляки зіграють проти Північної Македонії 7 червня у Скоп'є, а за 3 дні на Національному стадіоні у Варшаві прийматимуть Ізраїль.

Підопічні Єжи Бженчека вдало стартували у відборі, здобувши 2 перемоги у двох стартових турах та є головними фаворитами своєї групи.

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