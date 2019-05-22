Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі

Англія — 19:50 1490
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Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання
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Олександрія у більшості не змогла дотиснути Маріуполь, але достроково оформила "бронзу" чемпіонатуУкраїна — 18:50 246
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ЧС-2019: розклад матчів збірної України U-20 – вболівальники зможуть побачити всі поєдинки у прямому ефіріЗбірна України — 16:11 1107
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Мораєс пропустить матч з Динамо і ризикує не зіграти за збірну України проти Сербії та ЛюксембургуУкраїна — 16:00 2315
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Іспанці натякнули, де Лунін і Кравець гратимуть в сезоні 2019/20 – Реал може багато змінити для гравців збірної УкраїниІспанія — 14:40 5543