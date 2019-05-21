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Хацкевич – один из претендентов на пост главного тренера Рубина

21 мая 19:33 557 Читати українською
Хацкевич – один из претендентов на пост главного тренера Рубина
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Российский Рубин рассматривает варианты со сменой главного тренера.

Нынешний наставник Рубина Курбан Бердыев, вероятно, не захочет идти на понижение заработной платы и покинет клуб, несмотря на еще год действующего контракта.

Динамо рассматривает вариант продления контракта с Хацкевичем

Одним из кандидатов на пост нового наставника казанского клуба является Александр Хацкевич, у которого скоро закончится текущий контракт с Динамо, сообщает Sport-Express.ru.

Михайличенко может возглавить Динамо вместо Хацкевича, – СМИ

Напомним, белорусский специалист возглавил "бело-синих" летом 2017 года. Сейчас будущее Хацкевича в Динамо неизвестно.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Рубин Рубин Россия
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