Хацкевич – один из претендентов на пост главного тренера Рубина

Российский Рубин рассматривает варианты со сменой главного тренера.

Нынешний наставник Рубина Курбан Бердыев, вероятно, не захочет идти на понижение заработной платы и покинет клуб, несмотря на еще год действующего контракта.

Динамо рассматривает вариант продления контракта с Хацкевичем

Одним из кандидатов на пост нового наставника казанского клуба является Александр Хацкевич, у которого скоро закончится текущий контракт с Динамо, сообщает Sport-Express.ru.

Михайличенко может возглавить Динамо вместо Хацкевича, – СМИ

Напомним, белорусский специалист возглавил "бело-синих" летом 2017 года. Сейчас будущее Хацкевича в Динамо неизвестно.