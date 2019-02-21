Соль: Перед тем, как перейти в Динамо, я советовался с Карвахалем, Моратой и Лукасом Васкесом

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, с кем советовался перед трансфером в киевский клуб в этом январе.

"Перед тем, как перейти в Динамо, я советовался с Карвахалем, Моратой и Лукасом Васкесом. Я знаю, что я первый воспитанник Реала в Киеве.

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В Динамо также было много легендарных игроков, этот клуб воспитал моего кумира Андрея Шевченко. Для меня честь играть в клубе, который воспитал такого футболиста.

Моуринью – особенный человек. Думаю, ему стоит обращать меньше внимания на прессу, и он вернется на высокий уровень. Я тренировался с невероятными игроками: Криштиану Роналду, Кака, Месут Озил. Сейчас поддерживаю отношения с некоторыми бывшими партнерами по молодежной команде", – сказал Соль программе Бомбардир.

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