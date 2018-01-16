Кубок Германии: Шальке Коноплянки победил в серии пенальти Кельн, Боруссия Д со сложностями прошла Унион

Шальке с Евгением Коноплянкой в составе на выезде прошел Кельн в матче 1/16 финала Кубка Германии, Боруссия Д с огромным трудом одолела Унион Берлин.

Евгений Коноплянка и его Шальке приехали в гости в Кельн в матче 1/16 финала Кубка Германии. При равной игре хозяева во втором тайме усилиями Джона Кордобы открыли счет. Украинец был заменен на Эмболо на 66-й минуте. Под конец матча "кобальтовые" сравняли счет с пенальти и перевели игру в экстратаймы. В итоге, клуб из элитного дивизиона победил со счетом 6:5 в серии послематчевых пенальти.

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Дортмундская Боруссия дома не без проблем одолела претендента на выход в Бундеслигу Унион Берлин. Столичный клуб неожиданно дал бой лидеру высшего дивизиона и в основное время матч завершился вничью 2:2. "Шмели" забили лишь под конец второго дополнительного тайма. С пенальти похоронил берлинцев Марко Ройс.

Кубок Германии, 1/16 финала

Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 в серии пенальти)

Голы: Кордоба, 48 – Бенталеб, 88 (пен.)

Боруссия Д – Унион – 3:2

Голы: Пулишич, 40, Филипп, 73, Ройс, 118 (пен.) – Польтер, 63, 87

Вайхе – Вердер – 1:5

Голы: Илидио, 27 – Писарро, 8, Каинц, 37, Классен, 44 (пен.), Харник, 76, 80