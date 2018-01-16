Кубок Німеччини: Шальке Коноплянки переміг у серії пенальті Кельн, Борусія Д зі складнощами пройшла Уніон

Шальке з Євгеном Коноплянкою в складі на виїзді пройшов Кельн в матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини, Борусія Д з величезними труднощами здолала Уніон Берлін.
Євген Коноплянка та його Шальке завітали в гості до Кельна в матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини. За рівної гри господарі в другому таймі зусиллями Джона Кордоби відкрили рахунок. Українець був замінений на Емболо на 66-й хвилині. Під кінець матчу "кобальтові" зрівняли рахунок з пенальті і перевели гру в екстратайми. У підсумку, клуб з елітного дивізіону переміг з рахунком 6:5 у серії післяматчевих пенальті.
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Дортмундська Борусія вдома не без проблем здолала претендента на вихід у Бундеслігу Уніон Берлін. Столичний клуб несподівано дав бій лідеру вищого дивізіону і в основний час матч завершився внічию 2:2. "Джмелі" забили лише під кінець другого додаткового тайму. З пенальті поховав берлінців Марко Ройс.
Кубок Німеччини, 1/16 фіналу
Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 у серії пенальті)
Голи: Кордоба, 48 – Бенталеб, 88 (пен.)
Борусія Д – Уніон – 3:2
Голи: Пулішіч, 40, Філіпп, 73, Ройс, 118 (пен.) – Польтер, 63, 87
Вайхе – Вердер – 1:5
Голи: Ілідіо, 27 – Пісарро, 8, Каінц, 37, Классен, 44 (пен.), Харнік, 76, 80