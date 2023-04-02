В воскресенье 26-й тур чемпионата Германии завершало два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 26-й тур

Кельн – Боруссия М – 0:0

Вердер – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Пиппер, 76 – Крамарич, 50, Баумгартнер, 52

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В первом матче дня Кельн принимал Боруссию М. "Козлы" пока не обезопасили себя от вылета в низший дивизион, поэтому каждое очко для подопечных Штеффена Баумгарта сейчас на вес золота. Менхенглабахцы в последних турах также не ловили звезд с неба – безвыигрышная серия затянулась уже на 4 матча. В первом тайме команды обменялись полумоментами и перенесли решение отношений на вторую половину встречи.

Тюрам после перерыва закручивал под левую стойку, но не хватило точности. Впоследствии Нойхаус повторил комбинацию, но уже в другой угол – снова неточно. В конце концов, выявить победителя так и не удалось – равная игра равных соперников завершилась нулями на табло.

Понемногу выбирается из трясины турнирной таблицы Хоффенхайм. Подопечные Пеллегрино Матараццо на выезде одолели Вердер и покинули зону вылета. Крамарич и Баумгартнер в течение двух минут обеспечили своей команде комфортное преимущество, а гола престижа от Пиппера оказалось недостаточно, чтобы отобрать очки у соперника. Как следствие, вторая победа Хоффенхайма подряд позволила ему подняться на пятнадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

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