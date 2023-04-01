В субботу в 26-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 26-й тур

РБ Лейпциг – Майнц – 0:3

Голы: Ингвартсен, 9, Ажорк, 57, Кор, 67

Унион Берлин – Штутгарт – 3:0

Голы: Беккер, 51, Беренс, 65, Харагучи, 68 (аг.)

Вольфсбург – Аугсбург – 2:2

Голы: Вальдшмидт, 85, Нмеча Ф., 90+6 – Арнольд, 2 (аг.), Беріша, 32

Нереализованный пенальти: Арнольд, 20 (Вольфсбург)

Шальке – Байер – 0:3

Голы: Фримпонг, 50, Вирц, 61, Азмун, 90+2

Фрайбург – Герта – 1:1

Голы: Грифо, 52 – Нганкам, 77

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РБ Лейпциг на своем поле был разбит Майнцом. Хозяева пропустили уже в начале матча, а после перерыва получили еще два гола в течение десяти минут. Как следствие, "быки" остались в турнирной таблице пятыми, отпустив в отрыв Унион и Фрайбург.

Унион продолжает погоню за Баварией и Боруссией Д. На этот раз жертвой берлинцев стал Штутгарт. Снять скальп с худшей команды Бундеслиги оказалось не так просто – первый тайм завершился нулями на табло. Однако после перерыва все стало на свои места – подопечные Урса Фишера накидали "швабам" три сухих гола и дышат в спину грандам.

Вольфсбург оформил эпичный камбэк с Аугсбургом. Антигероем поединка стал Арнольд, который уже на 2-й минуте поразил... свои ворота. Впоследствии он получил шанс реабилитироваться, но промахнулся с пенальти, пробив выше. Гости, в свою очередь, забили второй раз и ушли на перерыв в предвкушении трех очков. Все шло к первой победе Аугсбурга в последних трех матчах, пока Вальдшмидт за 5 минут до завершения поединка не восстановил интригу. А на шестой добавленной Феликс Нмеча, который вышел на замену, спас для "волков" ничью.

Продолжает победное шествие Байер. На этот раз леверкузенцы разгромили Шальке, прервав их восьмиматчевую беспроигрышную серию. "Фармацевты" одержали четвертую победу подряд и поднялись уже на седьмую строчку турнирной таблицы.

В еще одном матче Фрайбург на своем поле потерял очки с Гертой. Хозяева вышли вперед после перерыва, однако в середине второго тайма "Старая дама" отыгралась, притормозив лигочемпионовский забег команды Кристиана Штрайха.

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