У неділю 26-й тур чемпіонату Німеччини завершувало два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 26-й тур

Кельн – Борусія М – 0:0

Вердер – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Піппер, 76 – Крамаріч, 50, Баумгартнер, 52

Майнц сенсаційно розгромив РБ Лейпциг, Уніон розбив Штутгарт, Фрайбург втратив перемогу над Гертою

У першому матчі дня Кельн приймав Борусію М. "Цапи" поки не убезпечили себе від вильоту у нижчий дивізіон, тому кожне очко для підопічних Штеффена Баумгарта нині на вагу золота. Менхенглабахці в останніх турах також не ловили зірок з неба – безвиграшна серія затягнулась вже на 4 матчі. У першому таймі команди обмінялись напівмоментами і перенесли вирішення стосунків на другу половину зустрічі.

Тюрам по перерві закручував під ліву стійку, але забракло влучності. Згодом Нойхаус повторив комбінацію, але вже у інший кут – знову неточно. Зрештою, виявити переможця так і не вдалось – рівна гра рівних суперників завершилась нулями на табло.

Потроху вибирається з трясовини турнірної таблиці Хоффенхайм. Підопічні Пеллегріно Матараццо на виїзді здолали Вердер і покинули зону вильоту. Крамаріч і Баумгартнер протягом двох хвилин забезпечили своїй команді комфортну перевагу, а гола престижу від Піппера виявилось недостатньо, аби відібрати очки у суперника. Як наслідок, друга перемога Хоффенхайма поспіль дозволила йому піднятись на п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

Баварія за 10 хвилин знищила Борусію Д і закрила чемпіонське питання – гол яйцями та фатальний пас у ворота на 60 метрів