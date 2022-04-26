К'єлліні попрощається зі збірною Італії: анонс останнього матчу легенди
Джорджо К'єлліні завершує кар'єру у збірній. Про це рішення 37-річний центральний захисник Ювентуса оголосив публічно.
Останній матч Джорджо проведе 1 червня. Це буде Фіналіссіма-2022, де зустрінуться Італія й Аргентина – чемпіон Європи й тріумфатор Кубка Америки відповідно.
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"Я скажу "прощавай" збірній Італії на Вемблі, де я побував на вершині своєї кар'єри, вигравши Євро. Хотів би попрощатися з "Адзуррі" з гарним спогадом. Це безперечно буде моя остання гра у футболці національної команди Італії", – цитує К'єлліні Football Italia з посиланням на DAZN.
Зауважимо, Джорджо дебютував за "Скуадру" у 20 років при Марчелло Ліппі. Відтоді оборонець награв 116 матчів й став капітаном, а на Євро-2020 тріумфував під керівництвом Роберто Манчіні.
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