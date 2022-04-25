Командой 2021 года признали сборную Италии, которая выиграла Евро-2020. Для "Скуадры Адзурры" это уже вторая победа. Предыдущий раз датирован 2007-м, когда апеннинцы находились в статусе чемпионов мира.

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"Прошлый год был для нас фантастическим. Я и мои товарищи по команде очень рады получить эту награду", – сказал капитан сборной Италии на Евро-2022 Джорджо Кьеллини.

К слову, похмелье "Скуадры Адзурры" после триумфа на первенстве континента затянулось и завершилось громким провалом. Итальянцы во второй раз подряд не смогли преодолеть квалификацию на чемпионат мира, уступив в полуфинале плей-офф Северной Македонии.

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