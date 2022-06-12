Джорджо Кьеллини эмоционально прощается с главным клубом своей жизни.

Чемпион Европы становится свободным агентом и готовится к переезду в Лос-Анджелес.

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Кьеллини выложил эмоциональное фото в соцсетях. Опытный защитник забрал вещи из своего шкафчика в раздевалке Юве, прикрепив слезный смайлик с сердечками в бело-черных цветах.

Напомним, Джорджо перебрался в Турин из Фиорентины летом 2005-го. В общей сложности он провел 560 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе 9 раз становился чемпионом Италии.

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