Эпоха Джорджо Кьеллини в Юве подходит к концу. Встреча против Лацио стала для него последней на Ювентус Стедиум.

Несколько дней назад 37-летний защитник сообщил, что покинет туринский коллектив. Массимилиано Аллегри решил предоставить Джорджо возможность проститься с уже родными трибунами.

Кьеллини объявил об уходе из Ювентуса

Итальянец вышел из первых мгновений на матч против Лацио в 37-м туре, а на 17-й минуте его заменили. Достаточно символично, ведь именно 17 сезонов Кьеллини провел в футболке "Старой синьоры". Свою капитанскую повязку легенда отдал Дибале и покидал поле с улыбкой на лице. Трибуны же проводили его безумными аплодисментами.

Напомним, Джорджо перебрался в Юве из Фиорентины летом 2005-го. В общей сложности он провел 560 матчей и выиграл 20 трофеев, в частности 9 раз становился чемпионом Италии.