Кьеллини провел 17 лет в Ювентусе, и теперь многие ожидают, что он скоро вернется в туринский клуб в какой-либо роли. Однако сам Джорджо уже дал понять, что до июня он планирует остаться в США – чтобы его дочери могли закончить учебный год.

Кьеллини объявил о завершении карьеры

Как информирует Tuttosport, в будуещм Кьеллини определил Ювентус как приоритет своей послеигровой карьеры. Он уже провел встречи с представителями "Старой синьоры", чтобы понять, какую должность он мог бы получить.

Сообщается, что перед бывшим защитником есть много вариантов: от тренерской роли в молодежной команде и работы с командой Next Gen до должности вице-президента клуба. Согласно источнику, Федерация футбола Италии также заинтересована в сотрудничестве с легендой и может предложить ему роль в национальной сборной как Джанлуиджи Буффону – последний стал координатором "Скуадры адзурры".

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