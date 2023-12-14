К'єлліні провів 17 років у Ювентусі, і тепер багато хто очікує, що він незабаром повернеться до туринського клубу в будь-якій ролі. Однак сам Джорджо вже дав зрозуміти, що до червня він планує залишитися в США – щоб його доньки могли закінчити навчальний рік.

К'єлліні оголосив про завершення кар'єри

Як інформує Tuttosport, у майбутньому К'єлліні визначив Ювентус як пріоритет своєї післяігрової кар'єри. Він уже провів зустрічі з представниками "Старої синьйори", щоб зрозуміти, яку посаду він міг би отримати.

Повідомляється, що перед колишнім захисником є багато варіантів: від тренерської ролі в молодіжній команді та роботи з командою Next Gen до посади віце-президента клубу. Згідно з джерелом, Федерація футболу Італії також зацікавлена у співпраці з легендою і може запропонувати йому роль у національній збірній як Джанлуїджі Буффону – останній став координатором "Скуадри адзурри".

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