Буффон сформировал "идеального футболиста" – для этого понадобилось 14 легенд
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон выделил лучших игроков в каждом компоненте.
Знаменитый вратарь слепил "идеального футболиста". Интересно, что самый тяжелый выбор у Джиджи был среди коллег – он выделил четырех голкиперов.
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Левая нога – Лионель Месси
Правая нога – Роберто Баджо
Первое касание – Алессандро Дель Пьеро
Видение поля – Андреа Пирло и Андрес Иньеста
Отбор – Джорджо Кьеллини, Рино Гаттузо, Карлес Пуйоль
Удар – Франческо Тотти и Криштиану Роналду
Сейвы – Икер Касильяс, Петр Чех, Мануэль Нойер, Тибо Куртуа
Буффон стал чемпионом мира-2006 со сборной Италии, а также 10 раз выигрывал Скудетто с Ювентусом. В августе Джанлуиджи завершил карьеру в 45 лет. Последние сезоны он провел в Парме.