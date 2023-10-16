Знаменитый вратарь слепил "идеального футболиста". Интересно, что самый тяжелый выбор у Джиджи был среди коллег – он выделил четырех голкиперов.

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Левая нога – Лионель Месси

Правая нога – Роберто Баджо

Первое касание – Алессандро Дель Пьеро

Видение поля – Андреа Пирло и Андрес Иньеста

Отбор – Джорджо Кьеллини, Рино Гаттузо, Карлес Пуйоль

Удар – Франческо Тотти и Криштиану Роналду

Сейвы – Икер Касильяс, Петр Чех, Мануэль Нойер, Тибо Куртуа

Буффон стал чемпионом мира-2006 со сборной Италии, а также 10 раз выигрывал Скудетто с Ювентусом. В августе Джанлуиджи завершил карьеру в 45 лет. Последние сезоны он провел в Парме.