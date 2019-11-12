Кьеллини: К сожалению, я был фанатом Милана, но потом стал умнее

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини не удержался от троллинга в адрес принципиального соперника туринского клуба.

"Я был фанатом Милана, к сожалению, но потом мне стало лучше. Со временем я стал умнее. Мальдини был моим любимым игроком.

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У меня есть брат, он был фанатом Ювентуса, и мне пришлось выбрать Милан в противовес ему. Можете себе представить его счастье, когда Юве купил меня? Когда я переехал сюда, то сразу влюбился в клуб. Думаю, теперь трудно будет найти на этой планете человека, который любит Ювентус больше, чем я", – приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, опытный защитник перебрался в Ювентус из Ливорно еще в 2004 году за 6,5 миллионов евро.

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