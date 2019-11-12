toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТАЙСОН ШАХТАР - ДИНАМО ЄВРО-2020

К'єлліні: На жаль, я був фанатом Мілана, але потім став розумнішим

14:46 73 Читать на русском
К'єлліні: На жаль, я був фанатом Мілана, але потім став розумнішим
Джорджо К'єлліні / Reuters

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні не втримався від тролінгу на адресу принципового суперника туринського клубу.

"Я був фанатом Мілана, на жаль, але потім мені стало краще. З часом став розумнішим. Мальдіні був моїм улюбленим гравцем.

Роналду доведеться зустрітися з керівництвом Ювентуса, щоб пояснити свою поведінку в останніх матчах

У мене є брат, він був фанатом Ювентуса, і мені довелося вибрати Мілан на противагу йому. Можете собі уявити його щастя, коли Юве купив мене? Коли я переїхав сюди, то відразу закохався в клуб. Думаю, тепер важко буде знайти на цій планеті людину, яка любить Ювентус більше, ніж я", – наводить слова К'єлліні Football Italia.

Нагадаємо, досвідчений захисник перебрався в Ювентус з Ліворно ще у 2004 році за 6,5 мільонів євро.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Шахтар – Динамо: киянам загрожує суворе покарання за расистські вигуки фанатів
11:39
3619
Теги
Італія Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Ювентус Ювентус Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
6
год
:
45
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук