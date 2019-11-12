К'єлліні: На жаль, я був фанатом Мілана, але потім став розумнішим

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні не втримався від тролінгу на адресу принципового суперника туринського клубу.

"Я був фанатом Мілана, на жаль, але потім мені стало краще. З часом став розумнішим. Мальдіні був моїм улюбленим гравцем.

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У мене є брат, він був фанатом Ювентуса, і мені довелося вибрати Мілан на противагу йому. Можете собі уявити його щастя, коли Юве купив мене? Коли я переїхав сюди, то відразу закохався в клуб. Думаю, тепер важко буде знайти на цій планеті людину, яка любить Ювентус більше, ніж я", – наводить слова К'єлліні Football Italia.

Нагадаємо, досвідчений захисник перебрався в Ювентус з Ліворно ще у 2004 році за 6,5 мільонів євро.

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