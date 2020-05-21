Кьеллини – об укусе Суареса: Я тоже еще тот сукин сын и горжусь этим

Лидер Ювентуса Джорджо Кьеллини не держит зла на Луиса Суареса за инцидент на ЧМ-2014.

"Правда в том, что я восхищаюсь его проделками, если Суарес потеряет это, он станет средним игроком. Ничего удивительного не произошло в тот день на ЧМ-2014. Я почти весь матч занимался Кавани, и мы не уступали друг другу.

Внезапно я понял, что меня укусили в плечо. Это произошло, вот и все, но это его стратегия, вступать в подобный контакт, и, если можно так выразиться, я придерживаюсь такой же стратегии.

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Мы с Суаресом похожи, и мне нравится иметь дело с такими нападающими, как он. Я позвонил ему через несколько дней после игры, но ему не нужно было извиняться передо мной. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим", – цитирует Кьеллини football-italia.

Напомним, во время матча группового этапа ЧМ-2014 Италия – Уругвай (0:1) Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини за плечо.

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