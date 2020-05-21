toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Кьеллини – об укусе Суареса: Я тоже еще тот сукин сын и горжусь этим

21:14 35 Читати українською
Кьеллини – об укусе Суареса: Я тоже еще тот сукин сын и горжусь этим
Джорджо Кьеллини и Луис Суарес / Фото AS

Лидер Ювентуса Джорджо Кьеллини не держит зла на Луиса Суареса за инцидент на ЧМ-2014.

"Правда в том, что я восхищаюсь его проделками, если Суарес потеряет это, он станет средним игроком. Ничего удивительного не произошло в тот день на ЧМ-2014. Я почти весь матч занимался Кавани, и мы не уступали друг другу.

Внезапно я понял, что меня укусили в плечо. Это произошло, вот и все, но это его стратегия, вступать в подобный контакт, и, если можно так выразиться, я придерживаюсь такой же стратегии.

"Они кажутся школьниками": Кьеллини высмеял игру защитников Реала без Рамоса

Мы с Суаресом похожи, и мне нравится иметь дело с такими нападающими, как он. Я позвонил ему через несколько дней после игры, но ему не нужно было извиняться передо мной. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим", – цитирует Кьеллини football-italia.

Напомним, во время матча группового этапа ЧМ-2014 Италия – Уругвай (0:1) Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини за плечо.

На лаві запасних – у норковій шубі і білому капелюсі: шалені витівки ідола Верони, який "збожеволів ще в колисці"

blog_ava
Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые арены
17:54
468
Теги
Италия ЧМ-2014 Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Луис Суарес Луис Суарес Уругвай Уругвай Италия Италия Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
4
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук