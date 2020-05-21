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К'єлліні – про укус Суареса: Я теж ще той сучий син і пишаюсь цим

21:14 201 Читать на русском
К'єлліні – про укус Суареса: Я теж ще той сучий син і пишаюсь цим
Джорджо К'єлліні та Луїс Суарес / Фото AS

Лідер Ювентуса Джорджо К'єлліні не тримає зла на Луїса Суареса за інцидент на ЧС-2014.

"Правда в тому, що я захоплююся його витівками, якщо Суарес втратить це, він стане середнім гравцем. Нічого дивного не відбулося в той день на ЧС-2014. Я майже весь матч опікувався Кавані, і ми не поступалися один одному.

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Раптово я зрозумів, що мене вкусили в плече. Це сталося, ось і все, але це його стратегія, вступати в подібний контакт, і, якщо можна так висловитися, я дотримуюся такої ж стратегії.

Ми з Суаресом схожі, і мені подобається мати справу з такими нападниками, як він. Я подзвонив йому через кілька днів після гри, але йому не потрібно було вибачатися переді мною. Я теж сучий син на полі і пишаюся цим", – цитує К'єлліні football-italia.

Нагадаємо, під час матчу групового етапу ЧС-2014 Італія – Уругвай (0:1) Луїс Суарес вкусив Джорджо К'єлліні за плече.

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Теги
Італія ЧС-2014 Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Луїс Суарес Луїс Суарес Уругвай Уругвай Італія Італія Відеоновини
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